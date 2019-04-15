Более 40 тыс. человек планируется принять в учреждения среднего специального образования в Беларуси в 2019 году

Источник материала: Интерфакс

В учреждения среднего специального образования Беларуси в 2019 году, как ожидается, будет принято на 2,3% больше учащихся, чем в 2018 году, сообщила первый замминистра образования Ирина Старовойтова.

"Всего в этом году на уровень среднего специального образования запланировано принять 40,4 тыс. человек. Это на 2,3% выше по отношению к плану приема предыдущего года", - заявила И.Старовойтова на пресс-конференции в Минске во вторник.

Она также сообщила, что получить среднее специальное образование можно будет в 110 учреждениях.

"На уровень среднего специального образования в этом году запланировано принять за счет средств бюджета 25,4 тыс. человек. Это на 3,7% больше плана предыдущего года. Обусловлено данное увеличение объемов приема увеличением количества мест в дневной форме получения среднего специально образования по специальности здравоохранение и по техническим специальностям", - проинформировала И.Старовойтова.

"На платную основу планируется принять 15 тыс. человек, и это на 1,7% больше планов приема предыдущего года", - отметила первый замминистра.