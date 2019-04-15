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Цены на квартиры в Минске: чего ждать во втором квартале?

16.04.2019 17:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by
Цены на квартиры в Минске: чего ждать во втором квартале?– Если говорить об основных трендах прошедших трех месяцев 2019 года, то ситуация в Минске была довольно интересной. Обычно в первом квартале мы наблюдаем поступательный рост спроса от января к марту. В этом году получилось так, что количество зарегистрированных сделок в марте примерно соответствовало февральскому уровню. Весеннего роста как такового не было, а ведь ожидалось, что сделок на вторичном рынке недвижимости будет побольше.

 

Кредиты, которые активно работали год назад, сейчас уже не так сильно стимулируют рынок. Мы видим, что спрос стабилизировался у обычного значения в 1000 проданных квартир, но ситуацию может изменить возвращение Беларусбанка на «вторичку».

 
Теги: Минск
 
 
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Сколько стоили квартиры и какой была ситуация на вторичном рынке недвижимости столицы в первом квартале этого года?
 
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