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В Беларуси впервые выпустили квас со смородиновым соком

16.04.2019 16:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси впервые выпустили квас со смородиновым соком
В Беларуси впервые выпустили квас со смородиновым соком

Лидский квас «Дачный» представляет собой настоящий квас брожения, приготовленный только из натуральных ингредиентов. Напиток выпускают по специально разработанной рецептуре. В хлебный квас добавляют сок красной смородины. Он придает ему изысканный аромат и яркий фруктово-ягодный вкус, способный быстро утолить жажду и освежить в жару.

«В Лиде традиционно выпускают лимитированные партии кваса в летний сезон. Ранее потребители уже пробовали сорта кваса с добавлением натуральных соков, в частности сока яблока и кизила, и мы решили продолжить традицию, остановившись в этот раз на красной смородине, – пояснили в ОАО «Лидское пиво». –  Мы рассчитываем, что новый вкус позволит белорусам открыть новые грани кваса. Новинка будет доступна в магазинах весь летний сезон».

 
 
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Лидское пиво выпустило лимитированную партию кваса Дачный с соком красной смородины. Новинка не имеет аналогов в стране и уже доступна в магазинах.
 
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