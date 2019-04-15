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От $17 340: стартовали продажи Zotye Coupa от белорусского завода Юнисон

16.04.2019 16:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

От 340: стартовали продажи Zotye Coupa от белорусского завода Юнисон
Фото с сайта unison.by

Автомобиль был создан на основе модели Zotye T600, которую также собирают в Беларуси на «Юнисоне». Сообщается, что название Coupa будет использоваться исключительно для рынка Таможенного союза.

Zotye Coupa является переднеприводным автомобилем с максимальной скоростью разгона 180 км/ч.

 
 
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В Беларуси стартовали официальные продажи кроссовера Zotye Coupa, который собирают на заводе Юнисон под Минском.
 
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