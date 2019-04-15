Владимир Корсунский: в Беларуси сейчас провал с игроками, так как своих хороших хоккеистов воспитать они не сумели

- Какой хоккей может предложить Андрей Скабелка национальной команде, и будет ли он схож с тем, который демонстрировал "Барыс" в этом сезоне в КХЛ?





- Точно такой же, в какой играл "Барыс", — ничего нового Скабелка не предложит. В "Барысе" все уже привыкли играть в такой хоккей и не отойдут от него.





- В белорусском хоккее в последнее время наметился небольшой кризис, отразившийся и на национальной команде этой страны. Чего стоит ждать от наших партнеров по ЕАЭС на чемпионате мира в Нур-Султане?





- Это, в какой-то степени, темная лошадка, потому что непонятно, что у них сейчас происходит. Всех белорусов Андрей Скабелка знает, поэтому я думаю, что большого секрета для него эта команда представлять не будет. В Беларуси, действительно, сейчас провал с игроками, так как своих хороших хоккеистов воспитать за последнее время они не сумели, — цитирует sports.kz.



