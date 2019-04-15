ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Корсунский: в Беларуси сейчас провал с игроками, так как своих хороших хоккеистов воспитать они не сумели

16.04.2019 17:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея Владимир Корсунский полагает, что на предстоящем чемпионате мира в первом дивизионе сборная Беларуси не будет представлять большого секрета для Андрея Скабелки.

- Какой хоккей может предложить Андрей Скабелка национальной команде, и будет ли он схож с тем, который демонстрировал "Барыс" в этом сезоне в КХЛ?

- Точно такой же, в какой играл "Барыс", — ничего нового Скабелка не предложит. В "Барысе" все уже привыкли играть в такой хоккей и не отойдут от него.

- В белорусском хоккее в последнее время наметился небольшой кризис, отразившийся и на национальной команде этой страны. Чего стоит ждать от наших партнеров по ЕАЭС на чемпионате мира в Нур-Султане?

- Это, в какой-то степени, темная лошадка, потому что непонятно, что у них сейчас происходит. Всех белорусов Андрей Скабелка знает, поэтому я думаю, что большого секрета для него эта команда представлять не будет. В Беларуси, действительно, сейчас провал с игроками, так как своих хороших хоккеистов воспитать за последнее время они не сумели, — цитирует sports.kz.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея Владимир Корсунский полагает, что на предстоящем чемпионате мира в первом дивизионе сборная Беларуси не...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 мая Национальный аэропорт «Минск» изменит порядок досмотра ручной клади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика