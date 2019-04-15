Сергей Минин: Михайлов выступил в роли разведчика

— Самый удачный сезон в твоей тренерской карьере. Согласись и объясни почему?





— Соглашусь. Самое радостное для нас то, что белорусы вошли в элитарный конькобежный клуб. Виталий Михайлов и Марина Зуева привезли на двоих три награды кубковых планетарных этапов. Игнат Головатюк в сезонном спринтерском рейтинге поднялся на 12-ю позицию.





В последние два года с 66-го впечатляюще передвинулся на полсотни мест вперед. Девять национальных рекордов переписано за сезон, к первым номерам сборной мотивированно подтягивается молодежь.





— Какая из трех наград этих двух подопечных перевесила?





— Первая и самая радостная, золотая медаль Виталия, которую он, наконец, получил за свою долгую спортивную карьеру. К сезону шел в одиночку вне белорусской команды, готовился на сборах с россиянами. При этом он сбрасывал нам свои тренировочные планы тренировок, и многое из них я черпал для себя. Михайлов стал своеобразным разведчиком для отечественных специалистов, получивших важную информацию из стана продвинутых соперников.





Я сравнивал соседские тренировки с нашими и на этом учился. Японское кубковое «золото» стало большим сюрпризом для многих, почти фантастикой, потому было приятным вдвойне.





Виталик весьма трудолюбив, он «перемолол» большие нагрузки от российских специалистов. Эта медаль стала ему своеобразной наградой за труд и выдержку. Следующее «серебро», завоеванное в Солт-Лейке, впечатлило чуть меньше, поскольку показалось своеобразным дежавю.





И конечно, назову «бронзу» Марины Зуевой в норвежском Хаммаре, где она очутилась по соседству с мировой рекордсменкой Мартиной Сабликовой, которая еле унесла ноги.





— Михайлов намерен и впредь отдавать предпочтение масстарту?





— Во-первых, эта дистанция своеобразная, на промежуточных финишах, за которые начисляются текущие очки, скорость взвинчивается до спринтерской. Поэтому масстарт предполагает изменения тренировочного режима. Во-вторых, он — нечастый гость в международной программе. Виталий продолжит ориентироваться на стайерские дистанции, на своей основной, 5-ти километровой.





— В ближайшем сезоне он продолжит тренировки с российской сборной?





— Пока могу сказать лишь одно: надо дождаться определенных выводов, с решением которых возникли проблемы. Я за то, чтобы он продолжал контакты с русской командой. Михайлов серьезно прибавил, ему нужны спарринги с более сильными конкурентами. Хотя не открою тайны, если скажу, что у нас растет более техничный юниор Егор Доморацкий.





Он способен на равных соперничать с лидером. После стартового дня чемпионата страны по многоборью Егор шел на первом месте, выиграв 500 м и немного уступив Михайлову в беге на 5000 м. По поводу так называемой стажировки в России Виталий договаривался сам. Мы же поддержали его идею, поскольку нужны новые знания.





— По «русской» тропе собирается пойти и Игнат Головатюк, который выбрал группу трехкратного чемпиона мира Дениса Юскова. Россиянин предпочитает средние дистанции, а белорус — спринтер. Значит ли это, что Игнат намерен поменять амплуа?





— Мы ориентировали Головатюка на две дистанции и здорово подняли его выносливость. Скорость никуда не ушла, но, чтобы получить право на международный подиум на 500 м, надо стать конькобежным богом. В этом спринтерском виде решают сотые, а зачастую и тысячные доли секунды, а соперничество представляет собой лотерею.





Соотечественник Юскова Павел Кулижников выиграл все сезонные старты, но не стал чемпионом мира и даже не попал на подиум. Головатюк здорово добавил, выглядел более стабильным на «тысяче» и на 1500, на равнинных катках приблизившись к своим секундам, показанным в высокогорье. В будущем он намерен выступить и в командной гонке, которая вошла в олимпийскую программу.





Ему нравится быстрый старт, а вся гонка состоит из восьми кругов, и это, как говорится, плюс один человек в составе. Добавлю, что тонкий знаток детских душ Лариса Казакевич вела Игната к юниорскому «золоту» чемпионата мира. Как бы не хотели этого региональные тренеры, но они не имеют никакого отношения к награде ее воспитанника.









— Как вырисовывается подобная женская гонка? На какие роли рассчитываете в международных турнирах?





— В ближайшем сезоне нашу дружину усилит амбициозная Екатерина Слоева из Иркутска, которая вместе с родителями переехала в Беларусь. Ее мать Оксана Равилова, известная личность, двукратный призер чемпионатов мира в спринтерском многоборье.





Екатерина поможет Марине Зуевой в командной гонке, а к ним подключим юниорку Анну Ковалеву, которая в последнее время серьезно прибавила. На планетарных кубковых этапах и чемпионате мира заглядываем на место в элитной компании.





— В недавней телепрограмме ты рассказывал о сокровенном — чемоданчике, который возишь с собой и без которого как без рук. В нем и приспособления для заточки коньков, и детали инвентаря, и прочее нужное оборудование. Кроме тренерского дела тебе приходится заниматься, как говорится, и подсобными работами. А где помощники?





— Они растут, молодые тренеры, которые хотят учиться тонкостям нашего ремесла, есть, правда, их немного. С тем же Михайловым возникали проблемы во взаимоотношениях, сейчас же он, став настоящим профессионалом, сам растолковывает молодым нюансы сервиса, помогает разбираться в инвентаре. Виталик пока в спорте, а тут нужны помощники, понимающие и в аэродинамике костюмов, и в оборудовании для заточки коньков. У соперников работают целые бригады, как в «Формуле»-1.





Но времена меняются. В 20014-15 годах, когда пришел в сборную, веры в наш вид не было, по существу, он «загибался», не имея особой поддержки. Сейчас, когда сборная показала перспективу, нам идут навстречу.





— Помощь половинчатая, основной довод: вам построили конькобежную арену, а вы давайте медали.





— Да, но с другой стороны, важно использовать наши реальные возможности, тот же университет физкультуры, расположенный неподалеку. Но тренеры почему-то предпочитают подобный смоленский, либо учатся у себя в регионе. Почему, к примеру, дома?





Дело в том, что спортсмены, как говорится, под руками, и тренеры при кормушках. Так построена система. Если раньше в республиканском училище олимпийского резерва принимали на обучение конькобежцев, то сейчас этого нет. Молодые и перспективные разбросаны по различным точкам. Почему бы их не собрать в том же РУОРе?





— Виталий Михайлов в той же телепрограмме посетовал на то, что тренеры живут старым багажом.





— Вот он и поможет добыть знания по подготовке на длинных и средних дистанциях и приобретет личный опыт для будущего тренерского дела. Причем, без особого финансового вложения, да и нам не нужно мега финансирование, поскольку есть ледовый каток.





— На который съезжаются и голландцы, и немцы… Их привлекает скоростной минский трек.





— Не знаю, что произошло с европейскими стадионами. Обленились, что ли, их специалисты? Упали скорости на катках Берлина, Хаммара, да и Инцеля, который, правда, построен на высоте 700 м. Белорусский лед стал одним из самых быстрых на континенте. Его приравняли чуть ли не к высокогорному.









— Нам и карты в руки. Каток «Минск-Арены» может зарабатывать на сборах для конькобежных европейских дружин. Да и на международных турнирах тоже.





— Все это плюс и то, что белорус Алексей Хатылев вошел в технический комитет международной федерации, помогает развивать к нам доверие. На следующий сезон «Минск-Арене» отдали стартовый этап Кубка мира, наиболее значимый. На него собираются все звезды коньков, киборги, как у нас говорят.





А они, как обычно, набрав баллы, позволяющие попасть в финал, на двух начальных турах поведут тактические игры. После них фавориты могут пропускать старты, больше времени уделить тренировкам. На первом туре все «валят» на полную катушку. В феврале нам выделили и юниорский кубковый этап.





— Следующий сезон для сборной еще в тумане?





— Планирование, которым занимаемся почти месяц, — непростое занятие. Надо пройти адский круг: тренерский совет, директорат, исполком федерации, министерские мероприятия вместе с аттестацией, чтобы уточнить будущие действия.





Основные события международного календаря, благодаря Хатылеву, под рукой, и на основании него верстаем свой, собственный. Но пока все в работе.