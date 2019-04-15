Верховный суд перенес рассмотрение жалобы приговоренного к смерти









Однако, как стало известно руководителю кампании “Правозащитники против смертной казни в Беларуси” Андрею Полуде от родных осужденого, рассмотрение апелляционной жалобы по отношению к Осиповичу перенесено на 14 мая.





“Причина нам точно неизвестна, возможно это связано с переездом Верховного суда в другое здание”, — предположил правозащитник.





Напомним, 9 января 2019 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске был озвучен приговор местному жителю Александру Осиповичу. Его обвинили в двойном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах и приговорили к смертной казни.