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Верховный суд перенес рассмотрение жалобы приговоренного к смерти

16.04.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассмотрение жалобы в апелляционном порядке приговоренного к смертной казни жителя Бобруйска Александра Осиповича было назначено в Верховном суде на 30 апреля.



Однако, как стало известно руководителю кампании “Правозащитники против смертной казни в Беларуси” Андрею Полуде от родных осужденого, рассмотрение апелляционной жалобы по отношению к Осиповичу перенесено на 14 мая. 

“Причина нам точно неизвестна, возможно это связано с переездом Верховного суда в другое здание”, — предположил правозащитник.

Напомним, 9 января 2019 года на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске был озвучен приговор местному жителю Александру Осиповичу. Его обвинили в двойном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах и приговорили к смертной казни.

 
 
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Рассмотрение жалобы в апелляционном порядке приговоренного к смертной казни жителя Бобруйска Александра Осиповича было назначено в Верховном суде на 30 апреля.
 
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