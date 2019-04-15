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"Вертолет Лукашенко" несколько дней подряд летал в Гомель. Зачем?
Источник материала: Партизан
Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с правительственным бортовым номером EW-001PH, которым, видимо, в ближайшее время будет пользоваться Александр Лукашенко, три дня подряд летал из Минска в Гомель.
Об этом свидетельствуют данные из flightradar24.com. Полеты состоялись 11, 12 и 13 апреля.
Возможно, вертолет тестируется перед полетом с главой государства на борту.
Первый тренировночный полет «Agusta-Westland AW-139» прошел в минском аэропорту 30 марта 2019 года.
Стоимость этой модели вертолета – не менее $12 млн. "Друг" Лукашенко российский олигарх Гуцериев утверждал, что это он купил себе вертолет для передвижений по Беларуси.
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Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с правительственным бортовым номером EW-001PH, которым, видимо, в ближайшее время будет пользоваться Александр Лукашенко, три дня подряд летал...
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