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"Вертолет Лукашенко" несколько дней подряд летал в Гомель. Зачем?

16.04.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с правительственным бортовым номером EW-001PH, которым, видимо, в ближайшее время будет пользоваться Александр Лукашенко, три дня подряд летал из Минска в Гомель.

Об этом свидетельствуют данные из flightradar24.com. Полеты состоялись 11, 12 и 13 апреля.



Возможно, вертолет тестируется перед полетом с главой государства на борту.

Первый тренировночный полет «Agusta-Westland AW-139» прошел в минском аэропорту 30 марта 2019 года.

Стоимость этой модели вертолета – не менее $12 млн. "Друг" Лукашенко российский олигарх Гуцериев утверждал, что это он купил себе вертолет для передвижений по Беларуси.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с правительственным бортовым номером EW-001PH, которым, видимо, в ближайшее время будет пользоваться Александр Лукашенко, три дня подряд летал...
 
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