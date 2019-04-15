"Вертолет Лукашенко" несколько дней подряд летал в Гомель. Зачем?

Об этом свидетельствуют данные из flightradar24.com. Полеты состоялись 11, 12 и 13 апреля.













Возможно, вертолет тестируется перед полетом с главой государства на борту.





Первый тренировночный полет «Agusta-Westland AW-139» прошел в минском аэропорту 30 марта 2019 года.





Стоимость этой модели вертолета – не менее $12 млн. "Друг" Лукашенко российский олигарх Гуцериев утверждал, что это он купил себе вертолет для передвижений по Беларуси.