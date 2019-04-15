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Шуневич: Идеологического вакуума в силовых структурах быть не должно
Источник материала: Партизан
Нельзя допустить образования идеологического вакуума в силовых ведомствах, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по итогам прошедшей конференции идеологических аппаратов силовых ведомств.
Как
«Мы очень четко понимаем, что любой вакуум очень быстро заполняется чем-то неприглядным, а идеологический вакуум тем более. Поэтому мы должны не допустить идеологического вакуума, как минимум, в своих ведомствах», — сказал министр.
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Нельзя допустить образования идеологического вакуума в силовых ведомствах, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по итогам прошедшей конференции...
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