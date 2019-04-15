Шуневич: Идеологического вакуума в силовых структурах быть не должно

отметил Шуневич, подобные встречи позволяют разобрать насущные вопросы и прийти к их решению. КакШуневич, подобные встречи позволяют разобрать насущные вопросы и прийти к их решению.





«Мы очень четко понимаем, что любой вакуум очень быстро заполняется чем-то неприглядным, а идеологический вакуум тем более. Поэтому мы должны не допустить идеологического вакуума, как минимум, в своих ведомствах», — сказал министр.











