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В Смоленской области РФ укатали 148 тонн яблок из Беларуси
Источник материала: Партизан
В Смоленской области РФ задержали фуры, перевозившие девять партий яблок общим весом более 148 т.
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При этом одна из партий следовала под видом товара прикрытия - кухонных принадлежностей.
Согласно законодательству о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на территории ЕАЭС, на минувшей неделе все грузы в соответствии с действующим законодательством были уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.
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В Смоленской области РФ задержали фуры, перевозившие девять партий яблок общим весом более 148 т.
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