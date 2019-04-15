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В Смоленской области РФ укатали 148 тонн яблок из Беларуси

16.04.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Смоленской области РФ задержали фуры, перевозившие девять партий яблок общим весом более 148 т.

Как утверждается, по результатам фитосанитарного контроля продукции специалисты Управления Россельхознадзора установили, что во всех случаях яблоки ввозились с территории Республики Беларусь без фитосанитарных сертификатов и иных необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и фитосанитарную безопасность. 

При этом одна из партий следовала под видом товара прикрытия - кухонных принадлежностей.


Согласно законодательству о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на территории ЕАЭС, на минувшей неделе все грузы в соответствии с действующим законодательством были уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения. 

 
 
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В Смоленской области РФ задержали фуры, перевозившие девять партий яблок общим весом более 148 т.
 
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