В Смоленской области РФ укатали 148 тонн яблок из Беларуси

утверждается , по результатам фитосанитарного контроля продукции специалисты Управления Россельхознадзора установили, что во всех случаях яблоки ввозились с территории Республики Беларусь без фитосанитарных сертификатов и иных необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и фитосанитарную безопасность. Как, по результатам фитосанитарного контроля продукции специалисты Управления Россельхознадзора установили, что во всех случаях яблоки ввозились с территории Республики Беларусь без фитосанитарных сертификатов и иных необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и фитосанитарную безопасность.





При этом одна из партий следовала под видом товара прикрытия - кухонных принадлежностей.









Согласно законодательству о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на территории ЕАЭС, на минувшей неделе все грузы в соответствии с действующим законодательством были уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.