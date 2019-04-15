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При реставрации Нотр-Дама выполнялись все инструкции по безопасности - строительная компания

16.04.2019 16:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

При проведении реставрационных работ в Соборе Парижской Богоматери соблюдались все инструкции по безопасности, заявили во вторник в строительной компании Europe Echafaudage, которая принимала участие в этих работах.

"Все меры и процедуры в области безопасности выполнялись", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова представителя компании Жюльена Ле Бра. Именно его компания отвечала за установку лесов, которые использовались в ходе реставрационных работ. Ранее сообщалось, что огонь, вероятно, разгорелся именно там, где были строительные леса.

Ж.Де Бра отметил, что ни один сотрудник компании не был занят в реставрационных работах и не находились на объекте, когда начался пожар.

По словам представителя компании, все ее сотрудники сотрудничают со следствием и хотят помочь установлению причин произошедшего.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 марта. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

 
 
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При проведении реставрационных работ в Соборе Парижской Богоматери соблюдались все инструкции по безопасности, заявили во вторник в строительной компании Europe...
 
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