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Численность зубра европейского в Беларуси достигла 1886 особей

16.04.2019 16:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Численность зубра в Беларуси с 2017 года выросла на 107 особей и достигла 1886, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"На текущий момент в Республике Беларусь создано 11 микропопуляций зубра (Беловежская, Борисовско-Березинская, Озеранская, Налибокская, Полесская, Осиповичская, Озерская, Лясковичская, Найдянская, Красноборская, Дятловская) общей численностью 1886 особей, что на 107 особей больше чем в 2017 году, в том числе по отдельным микропопуляциям: "Беловежская", "Борисовско-Березинская", "Озеранская", "Налибокская", "Полесская", "Осиповичская", "Озерская", "Лясковичская", "Найдянская", "Красноборская", "Дятловская", - говорится в сообщении пресс-службы.

Зубр имеет статус "восстанавливаемый вид", включен в Красный список МСОП (международная Красная книга), Красные книги России, Польши, Украины, Литвы. В Республике Беларусь, начиная с 1946 года и по настоящее время, зубр находится под охраной.

Работы по сохранению популяции зубра европейского в Республике Беларусь ведутся в рамках реализации подпрограммы 4 "Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия" государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением правительства. Целью этих мероприятий в рамках указанной подпрограммы  является повышение жизнеспособности и долгосрочного сохранения вида, а также регулирование численности микропопуляций зубра.

Поставленная в Концепции сохранения и устойчивого использования зубров в Республике Беларусь задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизация численности белорусской популяции зубров на территории страны на уровне, гарантирующем ее долгосрочное выживание (1500 особей), успешно выполнена. Беларусь является первой в мире страной по численности вольноживущих зубров.

Вместе с тем, отмечают в министерстве, существует ряд проблем, связанных с влиянием зубров на природные экосистемы и агроландшафты, состоянием отдельных (Борисовско-Березовской) микропопуляции и "Припятских" группировок животных, устойчивым использованием их ресурсов. В связи с этим, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь совместно с заинтересованными государственными органами и организациями ведется работа по совершенствованию подходов к сохранению и устойчивому использованию зубра в республике, включающая корректировку действующих нормативных правовых актов и стратегических, программных документов в области охраны и устойчивого использования зубра.  

 

 
 
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Численность зубра в Беларуси с 2017 года выросла на 107 особей и достигла 1886, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
 
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