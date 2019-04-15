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Сельхозпроизводство в Беларуси в январе-марте снизилось на 0,6%

16.04.2019 16:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в Беларуси в январе-марте 2019 года составил Br2 млрд 568,5 млн в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 0,6% меньше, чем в январе-марте прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 446,7 тыс. тонн, молока - 1 млн 736,7 тыс. тонн, яиц получено 840,9 млн штук.

На долю сельхозорганизаций приходится 95,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,5% производства молока и 89,8% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота на 1 апреля 2019 года в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Поголовье свиней составило 2,5 млн голов.

В 2018 году объем сельхозпроизводства в Беларуси сократился на 3,4%.

 
 
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Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в Беларуси в январе-марте 2019 года составил Br2 млрд 568,5 млн в текущих ценах, что в сопоставимых ценах...
 
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