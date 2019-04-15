Росатом обещает Беларуси партнерство на ближайшие 100 лет

Источник материала: Интерфакс

Госкорпорация "Росатом", которая завершает строительство в Беларуси первого энергоблока атомной электростанции, обещает стране комплексное партнерство на ближайшие сто лет.

"Наш основной принцип состоит в том, что в любой стране, в которой мы строим станцию, мы формируем партнерство на ближайшие 100 лет. Никуда, поверьте, мы от Беларуси не денемся, слишком близко мы живем", - заявил первый заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров на брифинге в Сочи во вторник.

По его словам, "безусловно, построив станцию, мы никуда не уходим". К.Комаров отметил, что "мы будем поставлять топливо в течение всего жизненного цикла работы станции, поставлять все услуги, связанные с сервисом и ремонтом, и будем это делать вместе с нашими белорусскими коллегами". Также он подтвердил готовность "помогать заниматься подготовкой кадров".

Первый замглавы "Росатома" подчеркнул, что "это безопасная станция, соответствующая всем международным требованиям".

Комментируя по просьбе корреспондента агентства "Интерфакс-Запад" перспективы модернизации БелАЭС в горизонте ближайших 10 лет, К.Комаров отметил, что БелАЭС не будет нуждаться в модернизации с целью повышения ее безопасности в течение "приличного времени". "Такая же станция построена нами в Сосновом бору под Санкт-Петербургом, в Нововоронеже, продолжает строиться на площадке Курской АЭС, будет строиться в Финляндии, Венгрии, Турции, Египте. Это все станции поколения 3+, которые в течение приличного времени не будут нуждаться в модернизации, если мы говорим о модернизации ради повышения уровня ее безопасности", - заявил первый замглавы "Росатома".

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Минэнерго Беларуси ожидает, что физический пуск БелАЭС состоится осенью текущего года.