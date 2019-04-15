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"Славкалий" Михаила Гуцериева активизировал работы по обеспечению электроснабжением будущего Нежинского ГОКа
Источник материала: Интерфакс
"Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, активизировал работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОКа на постоянный период эксплуатации. В рамках проекта на территории калийного комплекса предусмотрено строительство понижающей подстанции на 110 кВ "Нежинская", которая в дальнейшем распределит полученную электроэнергию по предприятию.
В сентябре 2015 года Глава государства Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комплекса на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. Данный инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".
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"Славкалий" Михаила Гуцериева активизировал работы по обеспечению электроснабжением будущего Нежинского ГОКа
"Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, активизировал работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОКа на постоянный период...
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