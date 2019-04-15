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Роман «Собор Парижской Богоматери» вошел в число самых продаваемых на Amazon после пожара
16.04.2019 17:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пять изданий романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" вошли во вторник в сотню самых продаваемых книг во французском сегменте Amazon.
Согласно данным на сайте онлайн-ретейлера, книги в данный момент занимают вторую, шестую, 18-ю, 35-ю и 58-ю строчки в списке. В число бестселлеров также попали несколько книг об истории и архитектуре Нотр-Дама, передает
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.
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Пять изданий романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" вошли во вторник в сотню самых продаваемых книг во французском сегменте Amazon.
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