С 17 по 26 апреля будет закрыто движение по Фомина около дома 21

Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание! С 17 по 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65316.php

Читать полностью в источнике с фото:





Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что с 08.00 часов 17 апреля до 17.00 часов 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин по ул.Фомина (район дома №21). Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам Гоголя-Коммунистическая-В.Хоружей-проспект Машерова-Зубачева.

Планируйте маршрут своего движения заранее!