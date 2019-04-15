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С 17 по 26 апреля будет закрыто движение по Фомина около дома 21
16.04.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание! С 17 по 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин.
Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что с 08.00 часов 17 апреля до 17.00 часов 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин по ул.Фомина (район дома №21). Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам Гоголя-Коммунистическая-В.Хоружей-проспект Машерова-Зубачева.
Планируйте маршрут своего движения заранее!
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Внимание! С 17 по 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин. Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что с...
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