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С 17 по 26 апреля будет закрыто движение по Фомина около дома 21

16.04.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание! С 17 по 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65316.php

С 17 по 26 апреля будет закрыто движение по Фомина около дома 21

Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что с 08.00 часов 17 апреля до 17.00 часов 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин по ул.Фомина (район дома №21). Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам Гоголя-Коммунистическая-В.Хоружей-проспект Машерова-Зубачева.

Планируйте маршрут своего движения заранее!

 
 
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  Внимание! С 17 по 26 апреля будет закрыто движение транспортных средств и самоходных машин. Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что с...
 
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