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За организацию дорожного движения на площади Богушевича ГАИ наказала должностное лицо

16.04.2019 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные на столичной площади Богушевича внезапно изменили схему дорожного движения. В результате в часы пик это место стало одним большим затором: водители жаловались, что не могут понять, как проехать этот перекресток. В ситуацию вмешалась ГАИ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В настоящее время представителям дирекции по строительству Минского метрополитена (заказчик) и УП «Минскинжпроект» (проектировщик) поставлена задача об изучении движения транспорта и пешеходов с учетом внесенных изменений. При необходимости им нужно оперативно скорректировать схемы ОДД и графиков режима работы светофорных объектов на площади Богушевича, — проинформировали в ГАИ.

В отношении должностного лица, ответственного за организацию работ, инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ст. 18.38 КоАП Беларуси (Нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений).

Сейчас ГАИ с использованием квадрокоптера производит мониторинг дорожного движения в этом месте. Задача — изучить параметры интенсивности движения транспортных средств в утреннее, дневное и вечернее время.

 
 
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Сейчас ГАИ с использованием квадрокоптера производит мониторинг дорожного движения в этом месте.
 
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