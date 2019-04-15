За организацию дорожного движения на площади Богушевича ГАИ наказала должностное лицо

Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные на столичной площади Богушевича внезапно изменили схему дорожного движения. В результате в часы пик это место стало одним большим затором: водители жаловались, что не могут понять , как проехать этот перекресток. В ситуацию вмешалась ГАИ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В настоящее время представителям дирекции по строительству Минского метрополитена (заказчик) и УП «Минскинжпроект» (проектировщик) поставлена задача об изучении движения транспорта и пешеходов с учетом внесенных изменений. При необходимости им нужно оперативно скорректировать схемы ОДД и графиков режима работы светофорных объектов на площади Богушевича, — проинформировали в ГАИ.

В отношении должностного лица, ответственного за организацию работ, инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ст. 18.38 КоАП Беларуси (Нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений).

Сейчас ГАИ с использованием квадрокоптера производит мониторинг дорожного движения в этом месте. Задача — изучить параметры интенсивности движения транспортных средств в утреннее, дневное и вечернее время.