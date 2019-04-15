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На торговцев из Азии, которые продают дешевые товары, составили 500 протоколов. Что они нарушают
Источник материала: Tut.by
Инспекции Госстандарта за прошлый год провели больше 700 мониторингов и проверок работы торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легпрома. Нарушения нашли почти во всех проверенных магазинах. В ведомстве рассказали, какие нарушения чаще всего встречаются у торговцев из Средней Азии.
Специалисты Гостандарта за прошлый год проверили почти 12 тысяч наименований продукции. Под проверки попали в том числе взрослая и детская одежда, чулочно-носочные и бельевые вещи.
«Нарушения установлены практически у всех проверенных субъектов, — отмечают в Госстандарте. — Основными нарушениями по-прежнему являются отсутствие полной идентификации продукции и, следовательно, необходимой информации для потребителя на реализуемую продукцию, а также документов, подтверждающих ее безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.
В ведомстве рассказывают, что маркировка на таком товаре, как правило, представляет собой небольшой лист бумаги с набранной на компьютере или заполненной от руки информацией.
«В большинстве случаев информация для потребителя указана не полностью, вызывает сомнение ее достоверность в части вида и массовой доли сырья (состава), страны-изготовителя, символов по уходу за изделием, — уточнили в ведомстве. — За выявленные нарушения к субъектам хозяйствования применялись меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе составлялись протоколы об административных правонарушениях (по результатам повторных мониторингов, если выявленные нарушения не были устранены)".
Всего было составлено около 500 протоколов.
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Инспекции Госстандарта за прошлый год провели больше 700 мониторингов и проверок работы торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию...
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