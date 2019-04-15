В Ереване застрелен армянский вратарь

"С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь "Арарат-2" Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна", — говорится в сообщении.





Sputnik . Речь предположительно идет о стрельбе в административном районе Канакер-Зейтун минувшей ночью. В результате инцидента были госпитализированы трое мужчин, позже один из них скончался, — отмечает



