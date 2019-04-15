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В Ереване застрелен армянский вратарь
Источник материала: Партизан
Голкипер армянского "Арарата-2" Мушег Гевондян скончался от огнестрельного ранения в голову. Сообщение о смерти спортсмена распространил клуб "Арарат-Армения", который в недавнем прошлом возглавлял белорусский наставник Вадим Скрипченко, ныне возглавляющий "Торпедо"-БелАЗ.
"С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь "Арарат-2" Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна", — говорится в сообщении.
Речь предположительно идет о стрельбе в административном районе Канакер-Зейтун минувшей ночью. В результате инцидента были госпитализированы трое мужчин, позже один из них скончался, — отмечает
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Голкипер армянского "Арарата-2" Мушег Гевондян скончался от огнестрельного ранения в голову. Сообщение о смерти спортсмена распространил клуб "Арарат-Армения",...
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