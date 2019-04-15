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Мужчину, который ранил ножом двух человек, приговорили к 17 годам

16.04.2019 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский областной суд вынес приговор в отношении мужчины, который после распития алкоголя в одном из кафе Витебска тяжело ранил двух посетителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Инцидент произошел в Витебске в ночь с 5 на 6 сентября. Мужчина вернулся из России и позвал двоих знакомых отметить встречу. На террасе магазина по Московскому проспекту они выпивали. Позже компания познакомилась с людьми, которые сидели за соседним столиком, и предложили распивать спиртное вместе, те согласились. Через некоторое время мужчины поссорились. Это переросло в драку. В ход пошли не только кулаки, удары ног и кресел, но и нож. В результате двух мужчин с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу, медикам удалось их спасти.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский областной суд вынес приговор в отношении мужчины, который после распития алкоголя в одном из кафе Витебска тяжело ранил двух посетителей,...
 
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