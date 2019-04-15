Правнук Сталина назвал дегенератами оправдавших сталинские репрессии

— Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46 процентов считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости, — сказал правнук диктатора в эфире