ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правнук Сталина назвал дегенератами оправдавших сталинские репрессии

16.04.2019 18:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Яков Джугашвили прокомментировал результаты социального опроса, проведенного среди россиян, где 46% опрошенных сочли репрессии нормой.

— Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46 процентов считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости, — сказал правнук диктатора в эфире Говорит Москва.


Ранее стало известно, что на сегодня роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Это рекорд за все годы соответствующих исследований. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яков Джугашвили прокомментировал результаты социального опроса, проведенного среди россиян, где 46% опрошенных сочли репрессии нормой.
 
Новости дня
Новости разные
 
УЗ «Кобринская ЦРБ» продолжает работу, направленную на профилактику заболеваний сердца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика