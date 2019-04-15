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“Требуем отменить”. Гродненцы собирают подписи против “живых” надписей на склонах Немана
Источник материала: Партизан
«Мы, жители города Гродно и иные неравнодушные граждане, требуем отменить решение о создании живой надписи “Ленінскі раён” и “Кастрычніцкі раён” на склонах Костёла обретения Святого Креста и ниже ротонды по улице Дарвина, поскольку, полагаем, что данные надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Кроме того, неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеет ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и, тем более, гостями города»
На холме, на котором находится Бернардинский костёл в Гродно, сотрудники “Зеленстроя” создают большую надпись “Ленінскі раён”: буквы высадят из кустарников. Похожая надпись “Кастрычніцкі раён” появится на откосе по улице Дарвина на другом берегу Немана, рассказали в “Зеленстрое”.
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Петицию за отмену решения о создании живых надписей “Ленінскі раён” и “Кастрычніцкі раён” создали гродненцы 16 апреля. Авторы собирают подписи и Обращение...
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