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Бабич привлек в Беларусь еще одного своего человека
Источник материала: Партизан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 апреля назначил Юрия Золотарева торговым представителем России в Беларуси.
Юрий Золотарев. Фото mrsu.ru.
До этого должность занимал Николай Асаул, он был назначен в сентябре 2018. Асаул был освобожден от должности по собственному желанию.
Кто такой Юрий Золотарев? Это человек посла России Михаила Бабича. В течение нескольких лет он был заместителем Бабича по Приволжскому федеральному округу. Он курировал блок социальных проектов.
В последнее время Золотарев работал в Минэкономразвития России, где был заместителем руководителя Департамента Азии, Африки и Латинской Америки.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 апреля назначил Юрия Золотарева торговым представителем России в Беларуси.
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