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Бабич привлек в Беларусь еще одного своего человека

16.04.2019 18:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 апреля назначил Юрия Золотарева торговым представителем России в Беларуси.


Юрий Золотарев. Фото mrsu.ru.

До этого должность занимал Николай Асаул, он был назначен в сентябре 2018. Асаул был освобожден от должности по собственному желанию.

Кто такой Юрий Золотарев? Это человек посла России Михаила Бабича. В течение нескольких лет он был заместителем Бабича по Приволжскому федеральному округу. Он курировал блок социальных проектов.

В последнее время Золотарев работал в Минэкономразвития России, где был заместителем руководителя Департамента Азии, Африки и Латинской Америки.

 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 апреля назначил Юрия Золотарева торговым представителем России в Беларуси.
 
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