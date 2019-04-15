Елисеев: Если Лукашенко закроет нефтепровод, его политическое будущее будет под вопросом

Почему не заканчиваются продуктовые войны между союзниками? Как вписываются действия Россельхознадзора в «новую политику» Кремля по отношению к Минску? Об этом в интервью «Белорусскому партизану» рассказал директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев.





- Лукашенко назвал санкциями действия Кремля, который руками Россельхознадзора блокирует поставки белорусской продукции. Насколько правомерна такая оценка?





- Свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы не имеет абсолютного характера ни в рамках Евразийского экономического союза, ни в других подобных экономических объединениях.





В том числе и в рамках Евросоюза свобода перемещения товаров может быть временно ограничена государством, если имеется угроза общественному здоровью или окружающей среде.





Российские санитарные службы свои запреты обычно подтверждают либо наличием опасных для здоровья веществ в партиях продукции определенных производителей, либо отсутствием необходимых сопроводительных сертификатов.









страницу по Беларуси), называть эти запреты санкциями с правовой точки зрения неправильно. До той поры, пока происходит временный запрет на поставки конкретных партий продукции от конкретных производителей (а не огулом), и он регламентируется конкретными нормами и является общедоступной информацией (а Россельхознадзор ведет отдельную информационнуюпо Беларуси), называть эти запреты санкциями с правовой точки зрения неправильно.





- Насколько ощутимые потери несет Минск из-за блокировки поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок?





- Доля запрещенной белорусской продукции на ввоз в Россию как в отношении к общим объемам экспорта, так и в стоимостном выражении относительно невелика и по доступным данным вряд ли превышает 1%. Для других стран Евразийского экономического союза эта проблема стоит более остро. В особенности для Кыргызстана, у которого доля запрещенных к ввозу в Россию сельхозтоваров в 2017 году составило около 20%.





Острая реакция Лукашенко, должно быть, отчасти обусловлена тем, что параллельно с эпизодическими запретами на ввоз отдельных партий белорусской продукции Россельхознадзор в последнее время начал принимать ряд кардинальных мер по борьбе с реэкспортом санкционных западных продуктов через Беларусь. Объем реэкспорта санкционки через Беларусь, по моим оценкам, в 2014-2016 годах составил 2.7 млрд долл.





- Удастся ли Минску осуществить свою угрозу «поставить на ремонт» нефтепровод и нефтепродуктопроводы?





- Эта угроза была высказана в рамках повышения ставок перед юбилейным саммитом Евразийского экономического союза в следующем месяце. Лукашенко рассчитывает на такой рычаг давления, чтобы понудить Кремль поскорей пойти на уступки в нефтегазовых вопросах.





Претворение такой угрозы в реальность, в особенности на сколько-нибудь длительный срок, сильно и возможно окончательно подорвет доверие Кремля к Лукашенко и поставит его политическое будущее под большой вопрос.





- Как действия Россельхознадзора вписываются в общую схему взаимоотношений Минска и Кремля?





- В целом, судя из общедоступной информации по запретам, нельзя сказать, что в первом квартале текущего года Россельхознадзор предпринял намного большее количество запретительных решений.





А вот более радикальные действия ведомства, связанные с борьбой с реэкспортом санкционки, отлично вписываются в общую схему взаимоотношений Минска и Кремля. Про необходимость решить эту проблему однозначно говорил посол России Михаил Бабич в своем декабрьском интервью ТАСС.





Минск принял это к сведению и в общем-то был готов к этому как не очень болезненной уступке на фоне все больших требований Москвы.









- Похоже на то, что Москва усиливает давление на Минск сразу по нескольким направлениям: экономическое - Михаил Бабич осматривает прибыльные беларуские предприятия, в том числе военно-промышленного комплекса, и политическое - сливы о проведении референдума по конституционному акту "союзного государства". Какова цель такого прессинга?





- Важно добавить, что Москва значительно усилила и информационное давление сразу по нескольким направлениям. Стратегически Кремль хочет большей лояльности от Лукашенко и большего контроля над Беларусью практически во всех сферах при уменьшении своих финансовых издержек на это.





На данный момент цель в общем выражении выглядит следующим образом: максимальное урезание реального суверенитета Беларуси во внутренних и внешних делах при формальном сохранении государственности.