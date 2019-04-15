|
Бизнес-центр на Октябрьской площади прирос еще двумя этажами. На рендерах их не видно
Источник материала: Tut.by
Здание офисно-торгового центра «БК Капитал», которое строится на Октябрьской площади, надстроило над основной крышей два этажа. Это заметили пользователи соцсетей.
«Яны і так фасад завялікі зрабілі, дык яшчэ ззаду панадбудавалі. Выціскаюць усё, што могуць», —
Задняя часть здания действительно на два этажа выше, чем со стороны фасада. Причем этажи спускаются «лесенкой» к передней части здания, поэтому не так заметны, если стать к стройке лицом.
Бизнес-центр возводит компания «Белинте-Роба», которая входит в Dana Holdings.
Когда бизнес-центр только собирались строить, застройщик показывал рендеры. По прикидкам TUT.BY, на местности объект должен был выглядеть так.
На крыше здания на рендере виден невысокий фриз. Вот как объект выглядит примерно с той же точки сейчас.
Вот еще одно сравнение.
Если посмотреть с другого ракурса, то хорошо видна надстройка.
TUT.BY обратился за комментарием по поводу надстройки в компанию Dana Holdings, ожидаем ответ.
Здание на Октябрьской площади выше, чем Дворец культуры профсоюзов, который находится рядом.
Напомним, проект критиковали за размеры здания и выбранный стиль. В Белорусском союзе архитекторов отмечали, что информацией о параметрах бизнес-центра Мингорисполком так и
Стройку этого здания в центре Минска должны закончить к 2020 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это заметил пользователь Twitter Čyz
|
Свежие газеты
Архив (Разное)