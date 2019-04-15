ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес-центр на Октябрьской площади прирос еще двумя этажами. На рендерах их не видно

16.04.2019 19:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Здание офисно-торгового центра «БК Капитал», которое строится на Октябрьской площади, надстроило над основной крышей два этажа. Это заметили пользователи соцсетей.

«Яны і так фасад завялікі зрабілі, дык яшчэ ззаду панадбудавалі. Выціскаюць усё, што могуць», — написал 15 апреля в своем Twitter пользователь Čyz.

Задняя часть здания действительно на два этажа выше, чем со стороны фасада. Причем этажи спускаются «лесенкой» к передней части здания, поэтому не так заметны, если стать к стройке лицом.

Бизнес-центр возводит компания «Белинте-Роба», которая входит в Dana Holdings.

Когда бизнес-центр только собирались строить, застройщик показывал рендеры. По прикидкам TUT.BY, на местности объект должен был выглядеть так.


Инфографика: Антон Девятов

На крыше здания на рендере виден невысокий фриз. Вот как объект выглядит примерно с той же точки сейчас.


Вот еще одно сравнение.


Здание на рендере

И на местности

Если посмотреть с другого ракурса, то хорошо видна надстройка.


TUT.BY обратился за комментарием по поводу надстройки в компанию Dana Holdings, ожидаем ответ.

Здание на Октябрьской площади выше, чем Дворец культуры профсоюзов, который находится рядом.


Напомним, проект критиковали за размеры здания и выбранный стиль. В Белорусском союзе архитекторов отмечали, что информацией о параметрах бизнес-центра Мингорисполком так и не поделился.

Стройку этого здания в центре Минска должны закончить к 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В день субботника 20 апреля поезда в метро Минска будут ходить чаще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • черные кеды на платформе в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика