Бизнес-центр на Октябрьской площади прирос еще двумя этажами. На рендерах их не видно

Источник материала: Tut.by

Здание офисно-торгового центра «БК Капитал», которое строится на Октябрьской площади, надстроило над основной крышей два этажа. Это заметили пользователи соцсетей.

«Яны і так фасад завялікі зрабілі, дык яшчэ ззаду панадбудавалі. Выціскаюць усё, што могуць», — написал 15 апреля в своем Twitter пользователь Čyz.

Ахаха Яны і так фасад завялікі зрабілі, дык яшчэ ззаду панадбудавалі Выціскаюць усё што могуць pic.twitter.com/qxd4rL7FWO — Čyz (@Alex_Cheese) 15 апреля 2019 г.

Задняя часть здания действительно на два этажа выше, чем со стороны фасада. Причем этажи спускаются «лесенкой» к передней части здания, поэтому не так заметны, если стать к стройке лицом.

Бизнес-центр возводит компания «Белинте-Роба», которая входит в Dana Holdings.

Когда бизнес-центр только собирались строить, застройщик показывал рендеры. По прикидкам TUT.BY, на местности объект должен был выглядеть так.



Инфографика: Антон Девятов

На крыше здания на рендере виден невысокий фриз. Вот как объект выглядит примерно с той же точки сейчас.





Вот еще одно сравнение.



Здание на рендере



И на местности

Если посмотреть с другого ракурса, то хорошо видна надстройка.





TUT.BY обратился за комментарием по поводу надстройки в компанию Dana Holdings, ожидаем ответ.

Здание на Октябрьской площади выше, чем Дворец культуры профсоюзов, который находится рядом.





Напомним, проект критиковали за размеры здания и выбранный стиль. В Белорусском союзе архитекторов отмечали, что информацией о параметрах бизнес-центра Мингорисполком так и не поделился .

Стройку этого здания в центре Минска должны закончить к 2020 году.