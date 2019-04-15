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Какие товары белорусы «забывают» задекларировать на границе и какие лимиты на провоз вещей и алкоголя
Источник материала: Tut.by
Белорусы при пересечении границе чаще всего «забывают» задекларировать алкоголь и пиво. На них приходится около четверти от всех товаров,
На втором месте по популярности среди незадекларированных товаров — мясо и мясная продукция (22%), на третьем — шины, в том числе б/у. Затем идет топливо и предметы оружия, в частности, дубинки и электрошокеры. «Более половины недекларируемых гражданами товаров относятся к категории запрещенных либо ограниченных при перемещении их через границу, — уточняют таможенники. — Весьма актуален вопрос так называемого „перевеса“: треть правонарушений граждане совершают, забывая о весовой и стоимостной норме».
Ввозить физлицам для личного пользования сырого мяса и сырой рыбы запрещено. «Разрешается провозить без разрешительных документов и ветеринарного сертификата страны отправления готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке до 5 килограммов», —
Для личного пользования можно ввезти в течение двух календарных лет новые шины либо колеса (в том числе б/у колеса) только к транспортному средству для личного пользования. При этом
Напомним, белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже, чем раз в три месяца, с 1 января 2019 года
Ранее в ГТК
При превышении лимитов необходимо уплатить таможенную пошлину по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.
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Какие товары белорусы «забывают» задекларировать на границе и какие лимиты на провоз вещей и алкоголя
Белорусы при пересечении границе чаще всего «забывают» задекларировать алкоголь и пиво. На них приходится около четверти от всех товаров.
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