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Какие товары белорусы «забывают» задекларировать на границе и какие лимиты на провоз вещей и алкоголя

16.04.2019 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы при пересечении границе чаще всего «забывают» задекларировать алкоголь и пиво. На них приходится около четверти от всех товаров, сообщают в Гродненской региональной таможне. Напомним, беспошлинно можно ввозить 3 литра алкоголя, а еще 2 литра — с декларацией и уплаченной пошлиной.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

На втором месте по популярности среди незадекларированных товаров — мясо и мясная продукция (22%), на третьем — шины, в том числе б/у. Затем идет топливо и предметы оружия, в частности, дубинки и электрошокеры. «Более половины недекларируемых гражданами товаров относятся к категории запрещенных либо ограниченных при перемещении их через границу, — уточняют таможенники. — Весьма актуален вопрос так называемого „перевеса“: треть правонарушений граждане совершают, забывая о весовой и стоимостной норме».

Ввозить физлицам для личного пользования сырого мяса и сырой рыбы запрещено. «Разрешается провозить без разрешительных документов и ветеринарного сертификата страны отправления готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке до 5 килограммов», — уточняют таможенники.

Для личного пользования можно ввезти в течение двух календарных лет новые шины либо колеса (в том числе б/у колеса) только к транспортному средству для личного пользования. При этом ввозить шины должен сам собственник авто.

Напомним, белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже, чем раз в три месяца, с 1 января 2019 года могут провезти до 25 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 500 евро (до изменений — до 1500 евро и до 50 кило). Тем, кто ездит чаще, чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше 20 кило товаров на сумму до 300 евро.

Ранее в ГТК поясняли, что нормы беспошлинного ввоза товаров определены для одного человека и не могут быть суммированы в отношении одной единицы товара при перемещении государственной границы несколькими лицами.

При превышении лимитов необходимо уплатить таможенную пошлину по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

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Белорусы при пересечении границе чаще всего «забывают» задекларировать алкоголь и пиво. На них приходится около четверти от всех товаров.
 
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