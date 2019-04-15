Транспорт будущего: когда в Минске запустят «парящие кабины» SkyWay

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси испытывают общественный транспорт будущего . Кабины-юникары не едут, а парят над землей, держась за струнные рельсы. 150 км/ч – максимальная скорость движения по SkyWay. Столкновение кабин исключено. В салоне удобные кресла, мультимедиа панели, кондиционер, беспроводной интернет.

Работа над воздушными экспрессами идет более четырех лет. В команде 200 специалистов. Линии SkyWay можно строить не только в городах, но и в горах, пустынях, над водой. Проектом заинтересовались в ОАЭ. Скоро там возведут первые трассы для юникаров.

Когда в Минске запустят первый SkyWay, телеканалу «МИР 24» рассказал начальник службы новостей ЗАО «Струнные технологии» Михаил Кириченко. Интервью смотрите в видеоролике.