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Транспорт будущего: когда в Минске запустят «парящие кабины» SkyWay
16.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси испытывают общественный
Работа над воздушными экспрессами идет более четырех лет. В команде 200 специалистов. Линии SkyWay можно строить не только в городах, но и в горах, пустынях, над водой. Проектом заинтересовались в ОАЭ. Скоро там возведут первые трассы для юникаров.
Когда в Минске запустят первый SkyWay, телеканалу «МИР 24» рассказал начальник службы новостей ЗАО «Струнные технологии» Михаил Кириченко. Интервью смотрите в видеоролике.
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В Беларуси испытывают общественный транспорт будущего. Кабины-юникары не едут, а парят над землей, держась за струнные рельсы.
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