Нотр-Дам будут восстанавливать. В этом могут помочь модели собора из Assassin's Creed Unity

Источник материала: Tut.by

15 апреля частично сгорела одна из главных достопримечательностей Франции — Нотр-Дам-де-Пари. Пожар потушили только через несколько часов: крыша, шпиль и часы здания успели полностью обрушиться. Для восстановления собора запустили фандрайзинговую кампанию и собрали уже более 600 миллионов евро. Но для реконструкции необходимы подробные планы и схемы здания, пишет TJournal.



Скриншот Нотр-Дама из игры Assassin's Creed Unity

В СМИ отметили , что помощь реставраторам Нотр-Дама может оказать игра Assassin’s Creed Unity, вышедшая в 2014 году. Ее действие разворачивается в XVIII веке в Париже, а в центре сюжета оказывается молодой ассасин. Художница Кэролин Миусс (Caroline Miousse) потратила два года на изучение собора, чтобы создать максимально точную виртуальную копию здания. В Unity впервые в серии Assassinʼs Creed достопримечательности воссозданы в масштабе один к одному.

Несмотря на то, что во времена событий игры собор выглядел немного иначе, разработчики создавали в Unity современную версию здания. В игре можно побродить внутри Нотр-Дама или забраться на шпили и статуи собора снаружи.

В Twitter также отметили, что в 2010 году искусствовед и историк Эндрю Тэллон (Andrew Tallon) с помощью лазерного сканера создал полный план собора. Он отсканировал каждый угол здания внутри и снаружи. В течение пяти дней Тэллон переставлял сканер 50 раз, чтобы создать 3D-модель в виде ряда точек в пространстве. Историк также сделал панорамные фотографии с высоким разрешением.

Полученная модель состоит из одного миллиарда точек, которые программное обеспечение может преобразовывать в трехмерные изображения. Если соединить вместе фотографии собора и его 3D-модель, то получится полная цифровая копия здания высокого разрешения. Данные занимают около одного терабайта.