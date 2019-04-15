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Нотр-Дам будут восстанавливать. В этом могут помочь модели собора из Assassin's Creed Unity
Источник материала: Tut.by
15 апреля частично сгорела одна из главных достопримечательностей Франции — Нотр-Дам-де-Пари. Пожар потушили только через несколько часов: крыша, шпиль и часы здания успели полностью обрушиться. Для восстановления собора запустили фандрайзинговую кампанию и собрали уже более 600 миллионов евро. Но для реконструкции необходимы подробные планы и схемы здания,
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Несмотря на то, что во времена событий игры собор выглядел немного иначе, разработчики создавали в Unity современную версию здания. В игре можно побродить внутри Нотр-Дама или забраться на шпили и статуи собора снаружи.
В Twitter также отметили, что в 2010 году искусствовед и историк Эндрю Тэллон (Andrew Tallon) с помощью лазерного сканера создал полный план собора. Он отсканировал каждый угол здания внутри и снаружи. В течение пяти дней Тэллон переставлял сканер 50 раз, чтобы создать 3D-модель в виде ряда точек в пространстве. Историк также сделал панорамные фотографии с высоким разрешением.
Полученная модель состоит из одного миллиарда точек, которые программное обеспечение может преобразовывать в трехмерные изображения. Если соединить вместе фотографии собора и его 3D-модель, то получится полная цифровая копия здания высокого разрешения. Данные занимают около одного терабайта.
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В игре разработчики воссоздали полную копию здания - внутри неё можно побродить или забраться на собор снаружи.
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