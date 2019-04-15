ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нотр-Дам будут восстанавливать. В этом могут помочь модели собора из Assassin's Creed Unity

16.04.2019 20:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

15 апреля частично сгорела одна из главных достопримечательностей Франции — Нотр-Дам-де-Пари. Пожар потушили только через несколько часов: крыша, шпиль и часы здания успели полностью обрушиться. Для восстановления собора запустили фандрайзинговую кампанию и собрали уже более 600 миллионов евро. Но для реконструкции необходимы подробные планы и схемы здания, пишет TJournal.


Скриншот Нотр-Дама из игры Assassin's Creed Unity

В СМИ отметили, что помощь реставраторам Нотр-Дама может оказать игра Assassin’s Creed Unity, вышедшая в 2014 году. Ее действие разворачивается в XVIII веке в Париже, а в центре сюжета оказывается молодой ассасин. Художница Кэролин Миусс (Caroline Miousse) потратила два года на изучение собора, чтобы создать максимально точную виртуальную копию здания. В Unity впервые в серии Assassinʼs Creed достопримечательности воссозданы в масштабе один к одному.

Несмотря на то, что во времена событий игры собор выглядел немного иначе, разработчики создавали в Unity современную версию здания. В игре можно побродить внутри Нотр-Дама или забраться на шпили и статуи собора снаружи.

В Twitter также отметили, что в 2010 году искусствовед и историк Эндрю Тэллон (Andrew Tallon) с помощью лазерного сканера создал полный план собора. Он отсканировал каждый угол здания внутри и снаружи. В течение пяти дней Тэллон переставлял сканер 50 раз, чтобы создать 3D-модель в виде ряда точек в пространстве. Историк также сделал панорамные фотографии с высоким разрешением.

Полученная модель состоит из одного миллиарда точек, которые программное обеспечение может преобразовывать в трехмерные изображения. Если соединить вместе фотографии собора и его 3D-модель, то получится полная цифровая копия здания высокого разрешения. Данные занимают около одного терабайта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В игре разработчики воссоздали полную копию здания - внутри неё можно побродить или забраться на собор снаружи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый магазин «Хит» откроется в Слуцке на улице Уласовца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика