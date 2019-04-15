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Лукашенко выразил надежду на быстрое восстановление Собора Парижской Богоматери

16.04.2019 19:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования  президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу этой страны в связи с разрушительным пожаром в Соборе Парижской Богоматери, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства подчеркнул, что сообщение об этом происшествии  сожалением и скорбью отозвалось в белорусском обществе.

"Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан  и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры", - отметил Александр Лукашенко. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования  президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу...
 
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