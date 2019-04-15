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Вороновские бегуны — лучшие в области

16.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновские бегуны — лучшие в области

13 апреля в Гродно прошел открытый Кубок Гродненской области по легкоатлетическому кроссу. Команда Вороновского района заняла 3-е место из 18-ти участниц.


Вороновские бегуны — лучшие в области

 Победителями в своих дисциплинах стали: воспитанник Беняконской СШ Артур Тубелевич (дистанция 3 000 м),


Вороновские бегуны — лучшие в области

воспитанник Дотишской СШ Дарий Дудо (2 000 м). Второе место заняла Надежда Гирдзиевская из этой же школы (3 000 м). Третье время на дистанции 1 000 м учащийся Вороновской СШ Вячеслав Скрабинский разделил с бегуном со Сморгонщины.


Вороновские бегуны — лучшие в области

По итогам областных соревнований четверо воспитанников Вороновского района включены в сборную команду области для участия в Кубке Республики Беларусь и республиканских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в программе финала всебелорусского легкоатлетического кросса «Победа» на призы газеты «Советская Белоруссия», который состоится в Могилеве.

Геннадий ПОЗНЯК,

заместитель директора Вороновской СДЮШОР.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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13 апреля в Гродно прошел открытый Кубок Гродненской области по легкоатлетическому кроссу. Команда Вороновского района заняла 3-е место из 18-ти участниц....
 
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