Вороновские бегуны — лучшие в области

Источник материала: Вороновская газета





13 апреля в Гродно прошел открытый Кубок Гродненской области по легкоатлетическому кроссу. Команда Вороновского района заняла 3-е место из 18-ти участниц.







Победителями в своих дисциплинах стали: воспитанник Беняконской СШ Артур Тубелевич (дистанция 3 000 м),







воспитанник Дотишской СШ Дарий Дудо (2 000 м). Второе место заняла Надежда Гирдзиевская из этой же школы (3 000 м). Третье время на дистанции 1 000 м учащийся Вороновской СШ Вячеслав Скрабинский разделил с бегуном со Сморгонщины.







По итогам областных соревнований четверо воспитанников Вороновского района включены в сборную команду области для участия в Кубке Республики Беларусь и республиканских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в программе финала всебелорусского легкоатлетического кросса «Победа» на призы газеты «Советская Белоруссия», который состоится в Могилеве.

Геннадий ПОЗНЯК,

заместитель директора Вороновской СДЮШОР.