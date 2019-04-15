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Лукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества

16.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества

Белорусско-турецкие отношения выходят на новый уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры Лукашенко и Эрдогана прошли в ТурцииЛукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества

Главы государств провели переговоры в Белом дворце — официальной резиденции Президента Турции. Встреча прошла в узком формате, затем к президентам присоединились члены представительных делегаций.

«Наша встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах. Главное сейчас профильным министрам, правительству исполнить наши договоренности. Полагаю, что нынешний уровень развития нашего партнерства позволяет нам ставить еще более амбициозные цели», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Турция — один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение. Он отметил, что первый официальный визит Президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений. «Тогда был дан заметный импульс политическому, экономическому, культурному, гуманитарному сотрудничеству. Это был взрывной шаг, который придал серьезную динамику нашим отношениям», — заявил глава государства.

Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот до $1,5 млрдЛукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества

Александр Лукашенко согласился, что нынешний уровень товарооборота не соответствует потенциалу белорусско-турецких отношений.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусско-турецкие отношения выходят на новый уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с...
 
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