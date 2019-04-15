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Боевой путь сапера

16.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Боевой путь сапера

Война… Она всегда оставляет разрушения и смерть, кровь и слезы. Для Сергея Константиновича Конона, который жил и трудился на заболотской земле, она стала тяжелым испытанием и осталась в душе незаживающей раной.

На фронт Сергей Конон вместе с братьями Петром и Арсением был призван в 1944 году. Его боевой путь пролег через города и села Литвы, Восточной Пруссии и закончился тяжелыми затяжными боями за Кенигсберг в апреле 1945 года. Сапер Конон участвовал в разминировании зданий, дорог, мостов и других объектов. Вместе с боевыми товарищами обеспечивал проходы для наступающих войск в прифронтовых минных полях противника. После кровопролитнейшего штурма главной цитадели фашизма в Прибалтике сержант Конон попал с осколочным ранением ноги в госпиталь, дислоцировавшийся в городе Кранц. Там его и застала весть о Победе.

— Все мы: раненые, врачи, медсестры — не скрывали слез, ликуя и обнимая друг друга. Да и невозможно было удержать этих очистительных слез, — вспоминал Сергей Константинович на встречах с учащимися Заболотской школы.

Через несколько дней радость Победы была омрачена. Мать сообщила в письме о гибели под Будапештом брата Арсения…


Боевой путь сапера

Демобилизовался Сергей Константинович Конон 22 ноября 1946 года. Вернулся домой и сменил гимнастерку на гражданку. Работал шофером в Радунской профессиональной пожарной части, в Заболотском пожарном депо, в колхозе имени Ленина (сейчас КСУП «Гирки»). Всегда принимал активное участие в общественной жизни агрогородка Заболоть, был почетным гостем местной школы, часто встречался с молодежью и делился с ней воспоминаниями о пережитом. Как руководитель первички ветеранской организации в Заболоти накануне 60-летия Великой Победы выступил инициатором установки памятника жертвам фашизма.  

Заслуги славного сына Заболотчины были отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями, а также значком «Отличник пожарной охраны БССР» и многочисленными грамотами.

Сергей Константинович Конон — патриот своей Родины. Его жизнь долгие годы будет служить примером стойкости и мужества для молодого поколения.

Светлана ЛЫЩИК,

педагог-организатор Заболотского УПК.

Фото из архива

Заболотского УПК.

 
 
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Война… Она всегда оставляет разрушения и смерть, кровь и слезы. Для Сергея Константиновича Конона, который жил и трудился на заболотской земле, она стала тяжелым...
 
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