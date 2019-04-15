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Совместный труд объединяет
16.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Считают работники Территориального центра социального обслуживания населения. Их трудовой десант охватил несколько населенных пунктов района.
По долгу службы они поддерживают порядок не только у своих подопечных, но и на территории административных зданий. Всегда оригинально и со вкусом стараются украсить их. Вот и субботник в этот раз стал хорошим зачином для закладки будущих ярких цветников. После многочасовой усердной работы легко «задышала» освобожденная от прошлогодней листвы земля у административного здания в Боярах. Территорию дома совместного самостоятельного проживания в Германишках очистили от дикорастущей поросли. Возле отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Бастунах побелили деревья. В этот же день у здания БелТИЗа «прописались» новые саженцы. Некоторые социальные работники решили помочь сельхозпредприятию «Мисевичи» в уборке камней с поля. Другие внесли свою лепту в ликвидации несанкционированной свалки в деревне Детки.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото из архива ТЦСОН.
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Считают работники Территориального центра социального обслуживания населения. Их трудовой десант охватил несколько населенных пунктов района. По долгу службы...
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