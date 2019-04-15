«Ромашка» готовится к новому сезону

Источник материала: Вороновская газета





На республиканский субботник представители отдела образования райисполкома вышли в конце трудовой недели после рабочего дня. Они благоустраивали территорию детского оздоровительного лагеря «Ромашка».

Начало летней оздоровительной кампании не за горами. Первых отдыхающих лагерь встретит уже через полтора месяца. Поэтому самое время наводить здесь порядок. Чем и занялись педагоги. Одни убирали и вывозили прошлогоднюю листву, другие обновляли клумбы и готовили их под посадку однолетних цветов. Затем дружно белили фундаменты зданий — обновленные домики должны порадовать ребят.



















Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива отдела образования.