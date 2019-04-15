За примером радунцев

Источник материала: Вороновская газета





В минувшую субботу Радунь была похожа на большой гудящий улей — во многих ее уголках кипела работа. Более ста жителей городского поселка вышли на субботник.

Вооружившись метелками и граблями, в центральном сквере трудились юные радунцы. Школьники старательно наводили порядок возле памятников землякам и на братской могиле советских воинов, партизан и сотрудников органов государственной безопасности.











Представители депутатского корпуса во главе с Еленой Ганевич и председателем сельисполкома Андреем Шинковичем, работники сельисполкома, централизованной бухгалтерии при райисполкоме, РУП ЖКХ, социальной и землеустроительной служб, Радунской школы, сотрудники РОЧС решили приложить руки в яблоневом саду, что у корпуса начальной школы, и на территории еврейского кладбища. Фронт работы предстоял большой. Обрезать и убрать сучья, побелить деревья, убрать прошлогоднюю листву и мусор. В это время спорилась работа и у медицинских работников, потребкооператоров. Возле городской больницы и поликлиники «побелели» деревья, засверкала чистотой тротуарная плитка. Намного чище стало и возле магазинов, складских помещений филиала облпотребобщества — убрали мусор, который, не донося до контейнеров, складировали люди.























Начало масштабному марафону чистоты в поселке положено. Но мест, требующих приложения хозяйской руки, в Радуни еще ох как много! В поселке согласно областной инвестиционной программе ведутся реконструкция, ремонт и благоустройство многих объектов, в которые вкладываются немалые денежные средства. Все это делается для комфорта и удобства людей, для того чтобы в поселке оставались жить молодые семьи. Поэтому сами радунцы, жители многоквартирных и частных домов, не должны остаться в стороне — сообща выйти и навести порядок на своей малой родине.



















На этой неделе центр масштабных работ переместится в сторону городского поселка Вороново.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.