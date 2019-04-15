ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За примером радунцев

16.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

За примером радунцев

В минувшую субботу Радунь была похожа на большой гудящий улей — во многих ее уголках кипела работа. Более ста жителей городского поселка вышли на субботник.

Вооружившись метелками и граблями, в центральном сквере трудились юные радунцы. Школьники старательно наводили порядок возле памятников землякам и на братской могиле советских воинов, партизан и сотрудников органов государственной безопасности.


За примером радунцев
За примером радунцев

Представители депутатского корпуса во главе с Еленой Ганевич и председателем сельисполкома Андреем Шинковичем, работники сельисполкома, централизованной бухгалтерии при райисполкоме, РУП ЖКХ, социальной и землеустроительной служб, Радунской школы, сотрудники РОЧС решили приложить руки в яблоневом саду, что у корпуса начальной школы, и на территории еврейского кладбища. Фронт работы предстоял большой. Обрезать и убрать сучья, побелить деревья, убрать прошлогоднюю листву и мусор. В это время спорилась работа и у медицинских работников, потребкооператоров. Возле городской больницы и поликлиники «побелели» деревья, засверкала чистотой тротуарная плитка. Намного чище стало и возле магазинов, складских помещений филиала облпотребобщества — убрали мусор, который, не донося до контейнеров, складировали люди.  


За примером радунцев
За примером радунцев
За примером радунцев
За примером радунцев
За примером радунцев

Начало масштабному марафону чистоты в поселке положено. Но мест, требующих приложения хозяйской руки, в Радуни еще ох как много! В поселке согласно областной инвестиционной программе ведутся реконструкция, ремонт и благоустройство многих объектов, в которые вкладываются немалые денежные средства. Все это делается для комфорта и удобства людей, для того чтобы в поселке оставались жить молодые семьи. Поэтому сами радунцы, жители многоквартирных и частных домов, не должны остаться в стороне — сообща выйти и навести порядок на своей малой родине.


За примером радунцев
За примером радунцев
За примером радунцев
За примером радунцев

На этой неделе центр масштабных работ переместится в сторону городского поселка Вороново.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу Радунь была похожа на большой гудящий улей — во многих ее уголках кипела работа. Более ста жителей городского поселка вышли на субботник....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ереване застрелен армянский вратарь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика