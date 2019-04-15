Переговоры Лукашенко и Эрдогана прошли в Турции

Источник материала: Вороновская газета





Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в Анкаре, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств провели переговоры в Белом дворце — официальной резиденции Президента Турции. Встреча прошла в узком формате, затем к президентам присоединились члены представительных делегаций. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.

Особое внимание во время переговоров было уделено выравниванию баланса во взаимной торговле. Белорусско-турецкий товарооборот в прошлом году достиг почти $1 млрд, однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное. Поэтому стороны обсудили меры, которые помогут переломить сложившуюся ситуацию. В частности, возможность наращивания поставок белорусской продукции автомобильной и химической промышленности, деревообработки, а также продовольствия.

Стороны рассмотрели вопросы создания предприятий как на территории Беларуси, так и в Турции. В индустриальной зоне «Кырыккале» в 80 км от Анкары уже создается сборочное производство тракторов МТЗ. Белорусская сторона заинтересована в открытии предприятия по сборке техники «Гомсельмаша» и «Амкодора».

Сборочное производство белорусских тракторов в Турции должно заработать в июле Построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода (Азербайджан), который уже много лет сотрудничает с МТЗ.

Кроме того, во время переговоров обсудили сотрудничество в инвестиционной, транспортно-логистической, банковской сферах.

Церемония официальной встречи Александра Лукашенко в Президентском дворце началась с протокольных мероприятий, с присущим им национальным колоритом. Еще на подъезде кортеж белорусского лидера встретила кавалерия из 40 всадников, которые сопроводили его до главных дворцовых ворот.

Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган встретились уже на территории Белого дворца. Во время церемонии оркестр исполнил гимны Беларуси и Турции, на фоне которых по национальной протокольной практике был сделан 21 выстрел. -0-

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Турцию Глава государства проведет переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами.

Фото Андрея Стасевича и Николая Петрова

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