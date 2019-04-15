Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 11-16 градусов тепла.
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Порывистый ветер и до 16 градусов тепла прогнозируют в Беларуси 17 апреля
16.04.2019 20:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 11-16 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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