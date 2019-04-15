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«Барселона» проведет ответный матч против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Онлайн
Источник материала: Tut.by
В ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» принимает английский «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что
Каталонцы являются фаворитами противостояния, но на прошлом этапе подопечные Сульшера уже доказали, что готовы бороться даже в самых безвыходных ситуациях, справившись с ПСЖ после домашнего поражения 0:2.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 22.00.
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В ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» принимает английский «Манчестер Юнайтед».
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