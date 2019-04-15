Судьба деревьев на Гоголя под вопросом? Переживут ли они прокладку кабеля?

Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что на зелёной зоне по ул. Гоголя ведутся работы по прокладке кабеля, сообщил неравнодушный брестчанин.



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Его волновал вопрос - переживут ли деревья последствия подобных работ? Каштаны радуют горожан приятным тенёчком в знойный день, да и вообще зелень в городе - это хорошо.



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Мужчина пояснил, что пытался сообщить и в милицию, и в охрану природы, просил предоставить ему документы рабочих на месте (речь о проекте, который должен быть согласован). Ничего не получилось - документов ему не показали, в милиции вызов не приняли, в охране природы по телефону заверили, что с ними никто не согласовывал проведение таких работ.



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И в самом деле - траншея проходит очень близко к корням деревьев, повреждения уже нанесены, реагировать поздно. В принципе, ничего страшного - высадят компенсационные посадки в большем объёме, и всё будет хорошо (сарказм).