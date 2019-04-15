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Беларусь и Турция планируют увеличить товарооборот до $1.5 млрд

16.04.2019 20:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Товарооборот между Беларусью и Турцией в 2018 году составил $984 млн, а уже в ближайшее время страны планируют его увеличить до $1,5 млрд. сообщили в пресс-службе белорусского лидера со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые проходят 16 апреля.

Президент Турции напомнил, что в 2016 году стороны поставили задачу достичь уровня товарооборота в $1 млрд. В прошлом году страны немного не дотянули до этой отметки, он составил $984 млн.

"Мы решили еще больше поработать над этим вопросом и увеличить товарооборот до $1,5 млрд. Турция и Беларусь имеют такой потенциал", - уверен Р.Эрдоган.

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился, что нынешний уровень товарооборота не соответствует потенциалу белорусско-турецких отношений. "Когда мы принимали решение о миллиарде товарооборота, мы аккуратно выговаривали эту цифру. Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах. Я пообещал президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях - будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги", - подчеркнул глава государства.

За два года после визита президента Турции в Беларусь взаимный товарооборот вырос на 20%. "Это очень хороший прирост, но цифры не соответствуют потенциалу двух государств. Мы можем, должны и сделаем значительно больше, чем сделали даже за эти два года", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, такой целью на ближайшее пятилетие станет увеличение товарооборота как минимум наполовину. "Как видите, министры, мы многое от вас и не просим: за пять лет всего лишь 50%. Дайте эти 50%, и мы вас будем благодарить за это", - добавил белорусский лидер.

Он рассказал, что во время нынешних переговоров стороны "открыто и конструктивно обсудили весь спектр важных тем двусторонней повестки дня". Был отмечен позитивный и плодотворный диалог между странами. "В политической сфере у нас нет абсолютно никаких разногласий, в том числе по важнейшим международным вопросам. Наши точки зрения абсолютно совпадают", - акцентировал президент.

 
 
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Товарооборот между Беларусью и Турцией в 2018 году составил $984 млн, а уже в ближайшее время страны планируют его увеличить до $1,5 млрд. сообщили в пресс-службе...
 
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