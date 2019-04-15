Белорусско-турецкие отношения открывают новую веху в своей истории – Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Белорусско-турецкие отношения открывают новую веху в своей истории. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 апреля по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Люди ждут новой вехи, как сказал президент (Эрдоган. - Прим.) в начале переговоров один на один, и наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах. Главное сейчас профильным министрам, правительству исполнить наши договоренности. Полагаю, что нынешний уровень развития партнерства позволяет ставить еще более амбициозные цели", - сказал глава белорусского государства журналистам по итогам переговоров в Анкаре.

Встреча двух президентов в официальной резиденции президента Турции состоялась в узком составе и с участием членов представительных делегаций. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.

Лукашенко подчеркнул, что Турция - один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение. Он отметил, что первый официальный визит президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений. "Тогда был дан заметный импульс политическому, экономическому, культурному, гуманитарному сотрудничеству. Это был взрывной шаг, который придал серьезную динамику нашим отношениям", - заявил глава белорусского государства.