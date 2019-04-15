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Порошенко заявил о планах объявить Пасхальное перемирие в Донбассе

16.04.2019 20:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении 18 апреля объявить режим прекращения огня в Донбассе к Пасхальным праздникам.

"18 числа, послезавтра, планируется объявить прекращение огня - Пасхальное прекращение огня. Мы надеемся, что, наконец, оно заработает", - сказал президент на телеканале "112. Украина" во вторник.

Католическая Пасха в 2019 году- 21 апреля, Православная - 28 апреля.

Предыдущее перемирие в Донбассе было объявлено 8 марта, но оно неоднократно нарушалось сторонами конфликта.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении 18 апреля объявить режим прекращения огня в Донбассе к Пасхальным праздникам. "18 числа, послезавтра,...
 
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