|
Порошенко заявил о планах объявить Пасхальное перемирие в Донбассе
Источник материала: Интерфакс
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении 18 апреля объявить режим прекращения огня в Донбассе к Пасхальным праздникам.
"18 числа, послезавтра, планируется объявить прекращение огня - Пасхальное прекращение огня. Мы надеемся, что, наконец, оно заработает", - сказал президент на телеканале "112. Украина" во вторник.
Католическая Пасха в 2019 году- 21 апреля, Православная - 28 апреля.
Предыдущее перемирие в Донбассе было объявлено 8 марта, но оно неоднократно нарушалось сторонами конфликта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении 18 апреля объявить режим прекращения огня в Донбассе к Пасхальным праздникам. "18 числа, послезавтра,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)