Порошенко заявил о планах объявить Пасхальное перемирие в Донбассе

Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении 18 апреля объявить режим прекращения огня в Донбассе к Пасхальным праздникам.

"18 числа, послезавтра, планируется объявить прекращение огня - Пасхальное прекращение огня. Мы надеемся, что, наконец, оно заработает", - сказал президент на телеканале "112. Украина" во вторник.

Католическая Пасха в 2019 году- 21 апреля, Православная - 28 апреля.

Предыдущее перемирие в Донбассе было объявлено 8 марта, но оно неоднократно нарушалось сторонами конфликта.