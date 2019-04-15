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Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Архитекторы обеспокоены агрессивной застройкой Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почему в столицы появляются объекты вроде «дома у Троицкого» и как ситуацию можно исправить, обсудили за круглым столом.
Среди спорных конструкций: бизнес-центр на Октябрьской площади, здание у цирка и торговый центр около Национальной библиотеки.
По словам специалистов, застройщики действует следующим образом: присматривают землю, идут с эскизом в вышестоящие организации на согласование, обходя главного архитектора. Поэтому многоэтажные постройки в центральной части города часто не вписываются в общую картину сердца столицы.
Александр Петров, главный архитектор Минска (2011- 2013):
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Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?
Новости Беларуси. Архитекторы обеспокоены агрессивной застройкой Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почему в столицы появляются...
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