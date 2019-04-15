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Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?

16.04.2019 21:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Архитекторы обеспокоены агрессивной застройкой Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почему в столицы появляются объекты вроде «дома у Троицкого» и как ситуацию можно исправить, обсудили за круглым столом.

Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?

Среди спорных конструкций: бизнес-центр на Октябрьской площади, здание у цирка и торговый центр около Национальной библиотеки.

Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?

По словам специалистов, застройщики действует следующим образом: присматривают землю, идут с эскизом в вышестоящие организации на согласование, обходя главного архитектора. Поэтому многоэтажные постройки в центральной части города часто не вписываются в общую картину сердца столицы.

Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?

Александр Петров, главный архитектор Минска (2011- 2013):
Любое размещение объекта надо проводить на конкурсной основе. Архитектурный конкурс – проводить в любом случае при реконструкции, при новом проектировании, при благоустройстве. Что это даст? Это даст возможность выбрать наиболее щадящее оптимальное решение для размещения объекта. И если мы не получим положительных результатов от конкурса, мы увидим те ошибки, которые могут быть.

Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?

На заседании подняли также вопрос зелёных клиньев города. Зелёных массивов, которые соединяют город и пригород раньше было 7. Сейчас неполных 3. С уплотнением жилой застройки избежать этого довольно сложно. Одно из решений проблемы – развитие городов-спутников.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Архитекторы обеспокоены агрессивной застройкой Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почему в столицы появляются...
 
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