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8-летняя минчанка получила бронзу на международном конкурсе рисунков в Японии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8-летняя Софья Боровик – воспитанница студии детского творчества стала бронзовым призёром Всемирного конкурса детского рисунка в Японии, который проводился уже в 26 раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В конкурсе участвовало свыше 20 тысяч работ из 76 стран мира. Главная особенность – в выборе победителей: жюри оценивает работы детей, не зная ни возраста, ни страны, из которой приехал рисунок.
Александра Хмыль, руководитель студии детского творчества:
Ученики студии детского творчества неоднократно становились победителями международных конкурсов в Швеции, Америке, Италии и Армении.
А за участие в японском конкурсе в разные годы воспитанники студии были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
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Новости Беларуси. 8-летняя Софья Боровик – воспитанница студии детского творчества стала бронзовым призёром Всемирного конкурса детского рисунка в Японии,...
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