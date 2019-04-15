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«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в выставке «АТОМЭКСПО-2019». Она проходит в олимпийской столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Боярович, СТВ:
3,5 тысячи участников из 74 стран. Для «АТОМЭКСПО» это – рекорд. Здесь – и те, у кого доля электроэнергии от АЭС «зашкаливает» (к примеру, Франция); и государства-новички, где только знакомятся с ядерной энергетикой – Турция, Катар, ОАЭ, Беларусь.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Беларусь участвует в «АТОМЭКСПО» в 5-й раз. «Энергия созидания» – тема экспозиции. Кроме презентации об АЭС, стенд затрагивает «околоатомную» тему. К примеру, насколько со строительством станции преобразился Островец, став городом энергетиков.
Эдуард Свирид, начальник отдела информации и общественных связей БелАЭС:
Двухдневная программа “«АТОМЭКСПО–2019» включила в себя панельные дискуссии, круглые столы, презентации. Создание ядерной инфраструктуры, развитие безуглеродной генерации (и даже ядерной медицины), подготовка кадров – лишь часть их тем.
Хатем Хетта, директор компании по производству оборудования для АЭС (Египет):
Парк Хунь Су, заместитель директора компании по производству оборудования для АЭС (Республика Корея):
Еще 10 лет назад отмечали: будущее ядерной энергетики туманно. Страны с АЭС от нее отказываются. В 2019-м – иная картина: за это время в мире ввели полсотни энергоблоков. Еще 30 – начнут работу в ближайшие два года. Атом осваивает Средняя Азия, Ближний Восток, Южная Америка.
Дмитрий Боярович:
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Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в выставке «АТОМЭКСПО-2019». Она проходит в олимпийской столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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