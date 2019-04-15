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«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

16.04.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в выставке «АТОМЭКСПО-2019». Она проходит в олимпийской столице России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Дмитрий Боярович, СТВ:
«АТОМЭКСПО» – выставка, которая за 11 лет превратилась в глобальный форум, где обсуждаются не только вопросы энергетики, а возможности, которые дает мирный атом, чтобы сделать жизнь планеты лучше.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

3,5 тысячи участников из 74 стран. Для «АТОМЭКСПО» это – рекорд. Здесь – и те, у кого доля электроэнергии от АЭС «зашкаливает» (к примеру, Франция); и государства-новички, где только знакомятся с ядерной энергетикой – Турция, Катар, ОАЭ, Беларусь.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Наша страна в свое время сделала правильный выбор – что мы все-таки остановились на ядерной энергетике как самой надежной и экологически чистой энергии. Сегодня новые страны, которые участвовали на сцене пленарного заседания, они тоже подтвердили: первое – это экономика, второе – экология.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Беларусь участвует в «АТОМЭКСПО» в 5-й раз. «Энергия созидания» – тема экспозиции. Кроме презентации об АЭС, стенд затрагивает «околоатомную» тему. К примеру, насколько со строительством станции преобразился Островец, став городом энергетиков.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Эдуард Свирид, начальник отдела информации и общественных связей БелАЭС:
Такие форумы как «АТОМЭКСПО» - это не просто какое-то презентационное мероприятие, это еще и площадка для деловых переговоров, поэтому к нам подходят представители компаний, предлагают свои услуги. Конечно, вся эта информация аккумулируется, и она будет передана в соответствующие подразделения нашего предприятия.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Двухдневная программа “«АТОМЭКСПО–2019» включила в себя панельные дискуссии, круглые столы, презентации. Создание ядерной инфраструктуры, развитие безуглеродной генерации (и даже ядерной медицины), подготовка кадров – лишь часть их тем.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Хатем Хетта, директор компании по производству оборудования для АЭС (Египет):
Я приехал сюда, чтобы познакомится с ноу-хау в технологиях создания АЭС. И я впечатлен тем, что увидел. Мы применим эти знания при строительстве АЭС в Египте и Саудовской Аравии.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Парк Хунь Су, заместитель директора компании по производству оборудования для АЭС (Республика Корея):
Ядерная энергетика сегодня – это самый надежный и безопасный способ уменьшить выбросы углекислого газа и предотвратить глобальное потепление. Поэтому в Южной Корее треть электроэнергии генерируется на АЭС.

«Энергия созидания». Что представила Беларусь на Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»

Еще 10 лет назад отмечали: будущее ядерной энергетики туманно. Страны с АЭС от нее отказываются. В 2019-м – иная картина: за это время в мире ввели полсотни энергоблоков. Еще 30 – начнут работу в ближайшие два года. Атом осваивает Средняя Азия, Ближний Восток, Южная Америка.

Дмитрий Боярович:
В этом году четыре страны впервые в своей истории введут в эксплуатацию собственные АЭС. Среди них – и Беларусь. Это означает, кроме прочего, что на следующий «АТОМЭКСПО» страна приедет уже в статусе полноправного участника мирового атомного сообщества.
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в выставке «АТОМЭКСПО-2019». Она проходит в олимпийской столице России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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