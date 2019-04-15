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Свидетель триумфов и трагедий Франции. Весь мир скорбит о сгоревшем соборе Парижской Богоматери
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Внимание всего мира в эти сутки приковано к французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На
А вот легендарный роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» попал в десятку самых популярных книг в мире. Трагедия в Париже не оставила равнодушным никого. Предложение о помощи поступают со всего мира.
Огонь, полыхавший несколько часов, жадно пожирал духовное сердце Парижа – собор Парижской Богоматери. Пока французские спасатели отбивали у огненной стихии реликвию, весь мир, без преувеличения, прильнул к экранам телевизоров и вчитывался в стенограммы информлент.
Нотр-Дам де Пари – свидетель триумфов и трагедий Франции.
Едва уцелевший во времена Великой Французской революции, переживший две мировые войны, окутанный ореолом мистики, тайн, легенд и историй. Всемирное наследие, цена которому то самое легендарное: «Увидеть Париж и умереть».
Но катастрофа обезглавила готическую базилику. Знаменитый шпиль не выдержал «жгучего» напора и пал. К международному челленжу-скорби в соцсетях присоединились и белорусы.
Размещая свои фотолуки на фоне собора, каждый делится частичкой своей грусти.
В Минске с визитом прибыли представители Сената Франции. Сенсация с трагическими нотами стала такой спонтанной, но в то же время и эмоциональной темой вступительного слова и дальнейших обсуждений.
А ведь это как раз и подчеркивает искренность сопереживания. Что называется, и в горе, и в радости – разделение чувств становятся крепкой базой, созданной группы дружбы между двумя парламентами.
Волна шока постепенно отходит, наступает следующая – принятие. Сейчас нужно отречься от эмоций и сконцентрироваться на воссоздании. Во время пожара к собору дважды приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. Назвав пожар «ужасной драмой», он констатировал, что худшего удалось избежать.
Хранящиеся в храме реликвии удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест. Также известно, что терновый венец и туника святого Людовика не пострадали, их удалось даже вывезти за пределы задания.
Кроме того, часть находящихся в помещениях картин удалось снять. История нетленна, впрочем, действительность этот факт, похоже, оспаривает. Но меценаты и руководство Франции уверяет уже в скором времени Нотр-Дам де Пари должен восстать из пепла и снова стать бессмертной жемчужиной мира.
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Новости Франции. Внимание всего мира в эти сутки приковано к французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На восстановление Нотр-Дам-де-Пари...
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