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Грузовик и маршрутка столкнулись в Могилеве, есть пострадавшие
Источник материала: БелТА
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и маршрутного такси произошло сегодня в Могилеве. Эту информацию подтвердили БЕЛТА в оперативно-дежурной службе ГАИ УВД облисполкома.
По информации ГАИ, на перекрестке по ул. Челюскинцев микроавтобус, следовавший по 43-му маршруту, столкнулся с грузовиком ГАЗ. В результате маршрутка перевернулась, пассажиры получили травмы.
Точное количество пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-
Фото Олега Фойницкого
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и маршрутного такси произошло сегодня в Могилеве. Эту информацию...
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