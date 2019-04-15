Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет - Макрон

Источник материала: Интерфакс

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я хочу, чтобы наш собор был восстановлен за пять лет", - сказал он в ходе телеобращения к французам.

При этом президент подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде".