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Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет - Макрон
Источник материала: Интерфакс
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Я хочу, чтобы наш собор был восстановлен за пять лет", - сказал он в ходе телеобращения к французам.
При этом президент подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде".
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Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я хочу, чтобы наш собор был восстановлен за...
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