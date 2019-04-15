Первый белорусский трактор собрали в Турции

Источник материала: Интерфакс

Первый белорусский трактор собрали в апреле в Турции. Перед переговорами президентов Беларуси и Турции Александра Лукашенко и Реджепом Тайипом Эрдоганом 16 апреля его продемонстрировали главе белорусского государства Александру Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В индустриальной зоне "Кырыккале" в 80 км от Анкары в апреле был собран первый белорусский трактор. Перед переговорами его продемонстрировали Александру Лукашенко. Сборочное производство трактора BELARUS в Турции планируется запустить в июле", - говорится в сообщении.

Поддержку оказывает азербайджанская сторона.

"Мы это сделали с опережением вместе с нашими турецкими друзьями и представителями Азербайджана. Очень интересная форма. Думаю, что немного таких примеров в мире, когда по белорусским технологиям мы начали производство в одной из стран, а потом вместе пришли в дружественную Беларуси и Азербайджану Турцию", - заметил глава белорусского государства.

В рамках визита в Турцию А.Лукашенко отметил, что основой белорусско-турецкого сотрудничества является экономика. Президенты двух стран во время переговоров определили приоритетные направления в области торговли и инвестиций, обсудили перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансах, химической и легкой промышленности.

"Хорошо, что от простой торговли мы постепенно переходим к более продвинутой форме экономического взаимодействия - промышленной кооперации. Сборка тракторов МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. Вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники", - сказал президент.

Отдельное внимание на переговорах было уделено вопросам стимулирования торгово-экономического сотрудничества. В их числе - оптимизация логистических маршрутов при организации доставки грузов, продолжение работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом, локализация совместных производств на территории двух стран. "Мы ждем ваш банк в Беларуси. Готовы к тому, чтобы вы могли приобрести белорусский банк или войти в капитал какого-то белорусского банка", - отметил А.Лукашенко.